Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Sáng 7-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc (cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La).

Quang cảnh phiên họp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRỌNG HẢI

Quốc hội cũng nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.