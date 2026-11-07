Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Quốc hội Khóa XVI

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027;

Nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung: Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.