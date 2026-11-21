Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay 21.11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết gồm:

(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

(2) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn;

(3) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi);

(4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

(5) Luật Đất đai (sửa đổi);

(6) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

(7) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong;

(8) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum;

(9) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La;

(10) Luật Nhà ở (sửa đổi);

(11) Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi);

(12) Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi);

(13) Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi);

(14) Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội;

(15) Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ;

(16) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế;

(17) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

(18) Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi);

(19) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí;

(20) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch;

(21) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội;

(22) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

(23) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 5 luật, nghị quyết gồm:

(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

(2) Luật Đấu thầu (sửa đổi);

(3) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất);

(4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập;

(5) Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Từ 15 giờ 00, Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.