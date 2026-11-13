Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật, nghị quyết liên quan tới ngân sách, chứng khoán

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, buổi sáng, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Cuối giờ sáng, Quốc hội họp riêng, nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Hội trường về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

(Ảnh minh họa)

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành các nội dung: biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa 16; Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Tiếp sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tiếp sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật giao dịch hàng hóa phái sinh.