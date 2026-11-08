Hôm nay nấu gì: Bữa tối toàn món dân dã nhưng siêu ngon

Tham khảo mâm cơm nhà chị Vũ Thu Hương để có thêm ý tưởng cho bữa cơm nhà mình. Mâm cơm này gồm các món:

- Tôm rang thịt: 90.000đ

- Canh rau thập cẩm nấu tôm: 30.000đ

- Đậu phụ tẩm hành: 15.000đ

- Bánh tôm chiên giòn: 30.000đ

Tổng: 165.000đ

Chuẩn bị: 300gr tôm đồng, 200gr thịt ba chỉ, 2 củ hành khô, nước mắm ngon, đường, mì chính, hành lá.

Tôm sơ chế rửa sạch sẽ, thịt ba chỉ rửa sạch thái miếng mỏng vừa. Ướp tôm cùng nước mắm, đường và hành củ thái hạt lựu rồi trộn đều các gia vị hoà quyện cùng tôm và ướp trong 20 - 30 phút.

Thịt rang cháy cạnh cho thơm vàng sau đó cho tôm đã ướp gia vị vào và rim khoảng 20 phút đến khi tôm chuyển màu đỏ hồng là được, tắt bếp và nêm thêm chút mì chính (tùy ý), hành lá là xong.

Chuẩn bị: 1 bó mồng tơi, một ít rau sam, một ít rau dền, 50g tôm đồng (chọn con to), muối, dầu ăn, 1 củ hành khô.

Các loại rau nhặt, rửa sạch rồi cắt khúc. Tôm bóc vỏ, rửa sạch, ướp với chút muối và hành khô băm nhỏ. Đun sôi một nồi nước. Thêm muối và 1 thìa dầu ăn. Sau đó thả rau và tôm vào. Nấu sôi vài phút là rau và tôm chín. Nêm nếm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Chuẩn bị: 2 bìa đậu phụ to hoặc 3 bìa nhỏ, 1 thìa canh nước mắm, xíu đường, 2 nhánh hành lá.

Đậu phụ thái miếng vừa ăn, để ráo để khi rán khỏi bắn. Hành lá thái nhỏ. Pha 1 thìa ăn phở nước mắm với 3 thìa nước, chút xíu đường. Cho hành lá vào khuấy thật đều để tan đường. Chiên vàng đậu rồi gắp từng miếng đậu nhúng đẫm vào bát nước mắm vừa pha. Bày đậu ra đĩa, cho nốt chỗ hành trong bát lên trên là được. Nếu gia đình có người ăn chay, bạn có thể thay nước mắm bằng xì dầu là được nhé!

Chúc các bạn thành công!