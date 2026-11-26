Cơ quan khí tượng dự báo TPHCM và Nam bộ nhiệt độ giảm so với những ngày vừa qua. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU.

Theo cơ quan khí tượng, chiều tối nay, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện cục bộ, với phạm vi khoảng 1/3 diện tích khu vực Nam bộ, một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện đồng đều trên toàn khu vực và nắng vẫn là chủ yếu.

Từ ngày 27 đến 29-11, mưa dông có xu hướng gia tăng rõ rệt cả về phạm vi và lượng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trời nhiều mây hơn, nắng giảm, thời tiết buổi trưa và chiều có thể bớt oi bức so với những ngày trước.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý, mực nước trên các sông, kênh, rạch có xu hướng lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Người dân cần chủ động đề phòng ngập ở những khu vực trũng thấp và ven sông khi triều lên cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong đêm 25 và sáng sớm 26-11, mưa vừa, mưa to tiếp tục xảy ra tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Một số nơi đã có mưa rất to, lượng mưa từ 19 giờ ngày 25-11 đến sáng 26-11 tại một số trạm vượt 90mm. Trong đó, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) ghi nhận 220,4mm, trạm Đề Gi (Gia Lai) 136,4mm và trạm Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) 96,6mm. Từ sáng đến trưa nay, mưa to tiếp tục tập trung ở phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 25-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Riêng phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ chiều tối 27-11 đến sáng 30-11, Trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm trong cả đợt.