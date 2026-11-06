Hôm nay, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Quang cảnh một phiên họp của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Vinh

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tham dự Chương trình.

Chương trình Lễ kỷ niệm được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.