Hôm nay, khai màn Gia Lai VTV Cup 2026: Cửa thắng cho U.23 Việt Nam và U.23 Qatar?

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tập luyện tại Hàm Rồng.

U.23 Qatar vs U.23 Singapore: Sức mạnh Tây Á áp đảo

Với lực lượng được đánh giá vượt trội, U.23 Qatar bước vào giải đấu với sự chuẩn bị nghiêm túc, quy tụ nhiều gương mặt từng chinh chiến tại các đấu trường lớn như ASIAD hay Vòng loại U.23 châu Á. Điểm mạnh nổi trội của đại diện Tây Á nằm ở nền tảng thể hình, thể lực vượt trội cùng lối chơi giàu sức càn lướt. Sở hữu kỹ thuật tốt và khả năng kiểm soát thế trận chủ động, U.23 Qatar nhiều khả năng sẽ dồn ép đối thủ ngay từ đầu nhằm tìm kiếm lợi thế trước khi bước vào các thử thách khó khăn hơn gặp U.23 Thái Lan và chủ nhà U.23 Việt Nam. Trận đấu này cũng là cơ hội quan trọng để họ thử nghiệm nhân sự và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để có khởi đầu thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, U.23 Singapore mang đến Gia Lai đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và các nhân tố trẻ. Đáng chú ý trong đội hình "Đảo quốc sư tử" có Khairin Nadim, cầu thủ từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, bên cạnh tiền vệ Muhammad Asis và thủ quân tuyến giữa Amir Syafiz. Dù vậy, việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ có thể khiến họ gặp hạn chế về kinh nghiệm và khả năng duy trì sự ổn định trước đối thủ mạnh. Lựa chọn tối ưu cho U.23 Singapore sẽ là lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tận dụng tinh thần không còn gì để mất và chờ đợi thời cơ phản công. Dù vậy, một chiến thắng dành cho U.23 Qatar vẫn là kịch bản được giới chuyên môn dự báo trước.

U.23 Việt Nam vs U.23 Thái Lan: Bản lĩnh chủ nhà lên tiếng

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan trên sân Pleiku mang tính chất của một trận cầu đinh đầy duyên nợ. Dù gặp không ít trở ngại về thời gian chuẩn bị khi các cầu thủ vừa hoàn thành vòng 7 V.League 2026/27 và chỉ có thể hội quân trọn vẹn vào ngày 9-11, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có những điểm tựa vững chắc để hướng tới chiến thắng.

Đại diện các đội bóng tại buổi họp báo trước trận đấu vào chiều 9-11.

Quá trình chuẩn bị gấp gáp và việc một số trụ cột như Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được đôn lên phục vụ đội tuyển quốc gia phần nào ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình U.23 Việt Nam, tuy nhiên trong tay HLV Đinh Hồng Vinh sở hữu 7 gương mặt từng tham gia ASIAD 2026 như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Bên cạnh đó, sự hiện diện của những cái tên Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa hứa hẹn mang lại những nét tươi mới. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa từng khoác áo đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026, tích lũy được bản lĩnh và tư duy chơi bóng linh hoạt để làm chỗ dựa cho toàn đội. Những cái tên trẻ tài năng khác như Lê Đình Long Vũ hay Trần Gia Bảo cũng đặt kỳ vọng lớn trên hàng công.

Trước trận ra quân, U.23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự. Theo đó, hai cầu thủ Cao Hoàng Minh (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TPHCM) được triệu tập bổ sung, thay thế Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên).

U.23 Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi chỉ đến Gia Lai vào ngày 9-11. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đang đến Pleiku lực lượng chủ yếu sinh năm 2005 và 2006 để hướng đến SEA Games 34 cùng Vòng loại U.23 châu Á 2028. Đội bóng trẻ xứ Chùa vàng sở hữu những cái tên tiềm năng như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha. Dù từng tạo ấn tượng tốt tại ASIAD 2026 và giành chiến thắng 1-0 trước U.23 Việt Nam tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3, thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất lại nghiêng về phía Việt Nam (thắng 3, hòa 1, thua 1).

Thái Lan, trong bất kỳ bối cảnh nào cũng là đối thủ khó chịu. Để giành kết quả tốt, U.23 Việt Nam cần tránh tâm lý nóng vội, tập trung kiểm soát khu trung tuyến, duy trì cự ly đội hình hợp lý và khai thác khoảng trống hai biên bằng các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên chảo lửa Pleiku sẽ là động lực tinh thần to lớn. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận, vượt qua đối thủ truyền kiếp Thái Lan để mở màn chiến dịch Gia Lai VTV Cup 2026 bằng một chiến thắng thuyết phục.