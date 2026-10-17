Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Sáng nay, 17/10, Quốc hội khoá XVI khai mạc Kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, phức tạp, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Trước phiên khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên, sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Vào buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án luật ở hội trường, sau đó thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Quốc hội họp Kỳ thứ 2, làm việc trong khoảng 28 ngày, được chia thành 2 đợt để bảo đảm thời gian xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật.

Trong những dự án luật trình Quốc hội thông qua có nhiều nội dung rất quan trọng, như Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)…

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Khác với thông lệ, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến chỉ dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Lý giải sự thay đổi này, tại cuộc họp báo chiều 16/10 về dự kiến kỳ họp, ông Hoàng Nam Hải, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, khối lượng công việc về xây dựng pháp luật rất lớn nên phiên chất vấn dự kiến chỉ diễn ra trong 1 ngày.

Cơ quan chức năng đã đề xuất 6 lĩnh vực, bao gồm: y tế; nông nghiệp - môi trường; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; tài chính; nội vụ... để Quốc hội lựa chọn chất vấn. Ngoài ra, còn có các vấn đề đan xen liên quan đến nhiều bộ, ngành được dư luận quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá nhà đất và quản lý nhà đất.

Sau khi phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, danh sách sẽ được trình các đại biểu Quốc hội quyết định lựa chọn 2 lĩnh vực để chất vấn. Quốc hội sẽ chọn 2 Bộ trưởng chủ trì tương ứng với 2 lĩnh vực và có thể mời các thành viên Chính phủ liên quan cùng tham gia giải trình các vấn đề liên ngành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 1 ngày, dự kiến vào ngày 12/11.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc sáng 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ 17/10 đến 14/11 và đợt 2 từ 20 đến 21/11.

Với 28 ngày làm việc, Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ bảy, 1 ngày chủ nhật. Từ 15 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.