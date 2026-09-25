Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

Diễn đàn Tổng Biên tập

Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới

Chiều nay (25/9), Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức sẽ diễn ra tại Quảng Ninh với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Sự kiện quy tụ gần 100 người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia và các đại diện trong lĩnh vực truyền thông để cùng nhận diện những cơ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng phát triển phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường báo chí.

Nhận diện những cơ hội trong không gian phát triển mới

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đang đứng trước những chuyển động mạnh mẽ về tổ chức, mô hình hoạt động, công nghệ, nhân lực và nguồn lực. Sự phát triển của AI, dữ liệu, các nền tảng số cùng những thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng đang mở ra những không gian mới cho báo chí, đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức, sản xuất và phân phối nội dung.

Chủ đề của Diễn đàn vì thế hướng vào một câu hỏi đang được đặt ra trực tiếp với các tòa soạn: Không gian phát triển mới đang mở ra những cơ hội nào và các cơ quan báo chí cần làm gì để nhận diện, khai thác và biến những cơ hội đó thành giá trị phát triển thực tế?

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 diễn ra vào 13h30 ngày 25/9/2026 tại FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 gồm hai phiên thảo luận, được thiết kế từ nhận diện cơ hội đến chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Phiên I với chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” sẽ tập trung vào những dư địa phát triển đang mở ra đối với báo chí trong môi trường mới.

Trong đó, chuyển đổi số tiếp tục được nhìn nhận ở một cấp độ rộng hơn, gắn với việc hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái báo chí đa nền tảng và tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối nội dung. Cùng với đó là những cơ hội từ AI, dữ liệu và các công nghệ mới đối với hoạt động báo chí.

Không gian phát triển mới cũng đặt ra câu chuyện về kinh tế báo chí. Khi phương thức tiếp cận công chúng thay đổi, các cơ quan báo chí cần tìm kiếm những mô hình tạo nguồn thu phù hợp, phát triển các sản phẩm có giá trị và khai thác tốt hơn lợi thế về nội dung, uy tín, dữ liệu và cộng đồng công chúng.

Một nội dung khác được quan tâm là những thay đổi trong hành lang pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh Luật Báo chí 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo thêm những điều kiện mới cho hoạt động báo chí trong môi trường số.

Cơ hội và những kinh nghiệm có thể áp dụng

Nếu Phiên I tập trung nhận diện những cơ hội đang mở ra, Phiên II sẽ đưa câu chuyện trở về với thực tiễn tòa soạn.

Với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới”, phiên thảo luận sẽ tập trung vào những kinh nghiệm tổ chức, vận hành và phát triển được rút ra từ thực tế hoạt động của các cơ quan báo chí.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 sẽ được chủ trì bởi nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Đó là câu chuyện tổ chức lại tòa soạn sau sắp xếp; xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với quy mô mới; phát triển sản phẩm trên nhiều nền tảng; ứng dụng AI và dữ liệu; đổi mới phương thức tiếp cận công chúng; tìm kiếm nguồn thu và xây dựng những mô hình hợp tác, liên kết giữa các cơ quan báo chí.

Điểm đáng chú ý của phiên thảo luận là các cơ hội sẽ không chỉ được nhìn từ góc độ xu hướng. Những kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn sẽ là cơ sở để cùng trao đổi về cách biến những dư địa mới thành những hướng phát triển cụ thể, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ và nguồn lực của từng cơ quan.

Điểm hẹn của những người đứng đầu tòa soạn

Được Báo Nhà báo và Công luận tổ chức thường niên từ năm 2019, Diễn đàn Tổng Biên tập đã trở thành một sự kiện chuyên môn đáng chú ý của giới báo chí, với các chủ đề gắn với những chuyển động lớn của đời sống báo chí qua từng năm.

Từ “Tổng Biên tập 4.0 - Thời cơ và thách thức” năm 2019, “Báo chí và Bài toán phát triển nguồn thu” năm 2020, “Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu hay trào lưu nhất thời?” năm 2022, “Truyền thông chính sách - Góc nhìn từ các cơ quan báo chí” năm 2023, “Báo chí giải pháp: Hướng đi cho báo chí truyền thống?” năm 2024 đến “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá” năm 2025, Diễn đàn từng bước mở rộng những câu hỏi đặt ra với người làm báo và các cơ quan báo chí.

Năm nay, chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tiếp tục đưa Diễn đàn đến một phạm vi rộng hơn: từ những thay đổi của môi trường truyền thông đến năng lực tổ chức, đổi mới và phát triển của từng tòa soạn.

Với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông và đại diện doanh nghiệp, Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 được kỳ vọng sẽ tạo nên những trao đổi sâu về một vấn đề đang có ý nghĩa trực tiếp với tương lai hoạt động báo chí: làm thế nào để nhận diện đúng cơ hội, khai thác đúng thế mạnh và chủ động mở rộng không gian phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Diễn đàn diễn ra vào 13h30 ngày 25/9/2026 tại FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.