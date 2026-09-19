Hôm nay khai mạc Asiad 20: Khi châu Á hòa chung nhịp đập trái tim

Sân vận động Paloma Mizuho, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Asiad 20.

Sau 32 năm, Nhật Bản một lần nữa trở thành chủ nhà của Asiad. Trước Aichi-Nagoya 2026, quốc gia này từng đăng cai Á vận hội tại Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Theo Hội đồng Olympic châu Á (OCA), lễ khai mạc kéo dài từ 18h đến 20h ngày 19/9, trong khi lễ bế mạc diễn ra vào ngày 4/10 cũng tại sân vận động Mizuho.

“Harmonic Heart Beat” (Hòa chung nhịp đập trái tim) được OCA giới thiệu là hình ảnh về những trái tim của các VĐV châu Á cùng hòa chung một nhịp đập. Ý tưởng này gắn với tinh thần “Imagine One Asia” (hình dung một châu Á thống nhất) – khẩu hiệu chính thức của Aichi-Nagoya 2026, hướng tới một châu Á được kết nối thông qua thể thao, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và quốc tịch.

Đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của lễ khai mạc và bế mạc là Yukihiko Tsutsumi, đạo diễn sinh năm 1955 tại Nagoya. Ông được biết đến qua các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu và nghệ thuật kỹ thuật số. Việc một nghệ sĩ trưởng thành từ thành phố chủ nhà đứng sau chương trình được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn địa phương cho sự kiện mang tầm vóc châu lục.

Nhóm nhạc INI trình diễn tại Lễ khai mạc Asiad 20.

Đoàn bảo tồn Bō-no-te khu Shigō.

Không khí tại sân vận động sẽ được làm nóng từ trước thời điểm nghi lễ chính thức bắt đầu. Theo Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026, chương trình “WARM-UP STAGE” bắt đầu lúc 16h giờ Nhật Bản, tức 14h giờ Việt Nam, với sự tham gia của nhóm nhạc INI, Đoàn bảo tồn Bō-no-te khu Shigō cùng các MC nổi tiếng Kobayashi Takuichiro và Kato Rina.

Một điểm nhấn khác xuất hiện ngay trong buổi sáng 19/9, khi đội bay biểu diễn Blue Impulse của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản thực hiện chuyến bay trên bầu trời Aichi. Thông tin chính thức từ Ban tổ chức cho biết màn bay diễn ra khoảng từ 9h10 đến 9h55 giờ Nhật Bản. Blue Impulse dự kiến trình diễn quanh công viên Hisaya Odori từ 9h15 đến 9h35, sau đó bay qua một số địa điểm khác như sân vận động Wing Arena Kariya, công viên lâu đài Okazaki và công viên kỷ niệm Expo 2005.

Lễ khai mạc lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với nước chủ nhà. Sau Olympic Tokyo 2020, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và gần như không có khán giả, Nhật Bản kỳ vọng Asiad 20 sẽ đưa người hâm mộ trở lại các khán đài. Đây là cơ hội để người dân Nhật Bản tìm lại bầu không khí cộng đồng vốn bị thiếu vắng trong những sự kiện thể thao lớn thời kỳ đại dịch.

Hai MC nổi tiếng tại Lễ khai mạc Asiad 20.

Dù lễ khai mạc diễn ra hôm nay, một số môn đã khởi tranh từ trước do chương trình thi đấu dày đặc. Asiad 20 có 43 môn thể thao với 469 nội dung tranh huy chương. MMA, padel, lướt sóng, taekwondo ảo và teqball là những môn hoặc nội dung mới đáng chú ý, trong khi esports và breaking tiếp tục góp mặt sau kỳ Asiad tại Hàng Châu.

Với Đoàn Thể thao Việt Nam, lễ khai mạc là thời khắc chính thức bước vào hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Đoàn Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 4 HCV, hướng tới cải thiện thành tích 3 HCV tại Asiad 19.

Khi các đoàn thể thao tiến vào sân vận động Mizuho diễu hành, Asiad 20 sẽ không chỉ được đánh dấu bằng nghi thức khai hội, mà còn bằng câu chuyện về sự gặp gỡ, cạnh tranh và kết nối của thể thao châu Á. Từ Nagoya, một nhịp đập mới sẽ được mở ra cho 16 ngày tranh tài, nơi mỗi tấm huy chương đều mang theo khát vọng của VĐV và niềm tự hào của các quốc gia.