Hôm nay, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 9 (mở rộng)
Hôm nay 22-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
Theo chương trình dự kiến, hội nghị diễn ra trong một buổi chiều. Hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.
Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hom-nay-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm-lan-thu-9-mo-rong-post872741.html