Hôm nay, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 9 (mở rộng)

Theo chương trình dự kiến, hội nghị diễn ra trong một buổi chiều. Hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.