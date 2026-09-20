Hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 9 môn tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: Trần Hiển

Từ sáng sớm, các vận động viên Việt Nam đã bước vào tranh tài tại nhiều địa điểm ở Aichi và Tokyo.

Ở môn wushu, Nguyễn Văn Sỹ là một trong những vận động viên xuất trận sớm nhất khi thi chung kết trường quyền nam lúc 7h00. Đến buổi chiều, Ngô Thị Phương Nga gặp đối thủ Mông Cổ tại vòng loại hạng 52 kg nữ lúc 16h30, trong khi Trương Văn Chưởng đối đầu đại diện Macao ở hạng 70 kg nam lúc 18h10.

Bắn súng cũng là môn nhận được nhiều kỳ vọng. Bộ ba Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My bước vào vòng loại súng trường cá nhân nữ lúc 7h45. Nếu giành quyền đi tiếp, các xạ thủ sẽ tranh chung kết lúc 12h30.

Ở môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên thi vòng loại 200 m bướm nữ lúc 8h00; Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh tài ở 200 m hỗn hợp nam lúc 8h08, còn Nguyễn Thúy Hiền dự vòng loại 50 m ếch nữ lúc 8h00. Các nội dung chung kết được bố trí từ 15h00 nếu các kình ngư Việt Nam vượt qua vòng loại.

Karate tiếp tục là một trong những môn đáng chú ý. Bùi Ngọc Nhi thi vòng loại kata đơn nữ lúc 8h00, còn Chu Văn Đức bước vào vòng loại kumite cá nhân nam hạng dưới 60 kg lúc 10h15. Nếu tiến sâu, hai VĐV sẽ tiếp tục tranh bán kết và chung kết ngay trong ngày.

Ở môn xe đạp, cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc bước vào chung kết tính giờ cá nhân nam lúc 11h30 tại đường đua ở thành phố Shinshiro, Aichi.

Teqball đứng trước cơ hội mang về huy chương khi Việt Nam góp mặt trong hai trận tranh HCĐ. Nội dung đôi nam - nữ gặp Ấn Độ lúc 8h30, trước khi đôi nam đối đầu Iraq lúc 9h30.

MMA cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan tại vòng loại hạng 54 kg nữ hiện đại lúc 8h30, còn Quàng Văn Minh bước vào vòng loại hạng 77 kg nam truyền thống lúc 10h30. Nếu vượt qua vòng loại, hai võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tứ kết lần lượt vào 13h50 và 17h10.

Ở các môn đồng đội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp thử thách lớn khi đối đầu Trung Quốc tại tứ kết lúc 11h00. Đội tuyển bóng ném nữ gặp Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng loại lúc 13h30.

Ngày 20.9 vì thế mở ra một lịch tranh tài dày đặc của Đoàn Thể thao Việt Nam, với nhiều nội dung có khả năng xác định huy chương ngay trong ngày. Tại ASIAD 20, Đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên, tập trung vào những môn trọng điểm như điền kinh, bắn súng, karate, cầu mây cùng một số nội dung có khả năng tạo đột phá.

Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với những nền thể thao hàng đầu châu lục, mục tiêu trên đặt ra không ít thách thức. Mỗi vòng đấu, mỗi cơ hội vì thế đều cần được các vận động viên Việt Nam chắt chiu, với kỳ vọng ngày thi đấu 20.9 sẽ tạo nên khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục huy chương tại ASIAD 20.