Hôm nay, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".

Các bị cáo bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh (đều là lao động tự do) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về tội "Trốn thuế".

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Bộ Công an

Theo nội dung cáo buộc, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở TN&MT.

Ông Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Hành vi của ông Giang đã gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho ông Giang 180 triệu đồng.

Khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế

Kết quả điều tra xác định, quá trình khai thác tại Mỏ số 2, các cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng, thống nhất không kê khai thuế, phí đối với toàn bộ lượng cát khai thác thực tế, chỉ kê khai theo sản lượng ghi trong giấy phép.

Từ tháng 4-11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác toàn bộ sản lượng được cấp phép, hơn 147.294m³ cát ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 165.705m³ cát ở trạng thái nở rời. Tuy nhiên, Tùng và các cổ đông chỉ thống nhất kê khai 32.337m³ cát, với tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí.

Doanh nghiệp này đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu đối với hơn 133.368m³ cát khai thác và bán cho khách hàng. Kết luận giám định xác định hành vi khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế và doanh thu bán cát gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, phí.