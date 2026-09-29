Hôm nay cầu mây nữ Việt Nam tranh HCV với Philippines

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hàn Quốc ở bán kết, đội tuyển cầu mây nữ đang tràn đầy quyết tâm giành vàng trước đối thủ Philippines

Trận chung kết cầu mây đôi nữ diễn ra lúc 7h00 (giờ Việt Nam) tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Việt Nam giành quyền vào trận tranh HCV sau chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc ở bán kết, trong khi Philippines vượt qua Lào với cùng tỉ số.

Thầy trò HLV Trần Thị Vui đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc đáng nhớ. Nếu đánh bại Philippines, cầu mây nữ Việt Nam sẽ trở lại ngôi cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ sau đúng 20 năm, kể từ HCV của Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo tại Doha 2006.

Trước trận đấu quyết định, HLV trưởng Trần Thị Vui khẳng định: “Khi đội đã tham gia thi đấu thì tất cả đều mang theo quyết tâm thi đấu hết mình. Toàn đội sẽ dồn 100% sức lực, thi đấu hết sức trước Philippines để hoàn thành mục tiêu cao nhất”.

Bên cạnh cầu mây, bắn súng tiếp tục tranh tài với Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành ở vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam từ 7h40.

Ở điền kinh, Dương Thị Thảo dự chung kết nhảy cao nữ lúc 17h05. Hai đội tiếp sức 4x400m nữ và nam lần lượt bước vào chung kết lúc 19h05 và 19h17, tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn trong ngày thi đấu cuối của môn điền kinh.

Môn kurash, Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh thi đấu vòng loại hạng trên 87kg nữ từ 7h30. Nếu vượt qua các vòng đấu buổi sáng, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục tranh bán kết, chung kết trong ngày.

Ở thể thao điện tử, đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam bước vào phần thi tính điểm từ 7h00. Liên Minh Huyền Thoại cũng có ba trận đấu vòng bảng trong ngày, lần lượt gặp Saudi Arabia, Malaysia và UAE.

Ngoài ra, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở bắn cung, bóng chuyền trong nhà nam và bóng chuyền bãi biển nam. Trong đó, bóng chuyền nam gặp Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 8h00; các cung thủ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy, Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào tiếp tục bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Với nhiều nội dung quan trọng đồng loạt diễn ra, trận chung kết cầu mây đôi nữ vẫn là tâm điểm của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29.9, khi các cô gái Việt Nam đứng trước cơ hội giành HCV và tái lập cột mốc đã được thiết lập cách đây 20 năm.