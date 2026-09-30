Hôm nay cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến

Theo kế hoạch, ngày 30/9, cầu Phước Khánh sẽ được đưa vào khai thác, đánh dấu thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông toàn tuyến. Tuyến cao tốc dài gần 58 km này sẽ thiết lập một trục kết nối xuyên suốt từ khu vực Tây Nam Bộ, qua TP HCM đến Đồng Nai, tạo thêm động lực cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước thời điểm thông xe, phương án tổ chức giao thông đã được ban hành, quy định cụ thể về tốc độ và hướng lưu thông tại các nút giao, cùng những yêu cầu đặc biệt khi qua hai cầu lớn Bình Khánh và Phước Khánh.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 30/9. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Tổ chức giao thông linh hoạt tại các nút giao

Theo phương án tổ chức giao thông, cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ Km 0+600 đến Km 57+980 cho phép tất cả các loại ô tô lưu thông, ngoại trừ xe quá khổ, quá tải.

Từ nút giao với cao tốc TP HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh và đoạn từ sau cầu Phước Khánh đến cuối tuyến (nút giao Tân Hiệp) cùng áp dụng tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h. Riêng đoạn từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh bị khống chế tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Tại nút giao QL1, xe rời cao tốc phải tách vào làn ngoài cùng bên phải, di chuyển theo các nhánh kết nối về hướng Tân An hoặc Bình Chánh (TP HCM) và ngược lại. Tốc độ tối đa trên các nhánh A, B, C, D và vòng xuyến tại đây là 40km/h. Tương tự, tại nút giao QL50 (tốc độ tối đa nhánh rẽ 40km/h), phương tiện đi theo hệ thống biển báo để về TP HCM, phường Tân An hoặc rẽ vào cao tốc đi Bến Lức, Long Thành.

Đối với nút giao đường Nguyễn Văn Tạo, xe ra đường địa phương sẽ đi qua khu vực trung chuyển; ở chiều vào cao tốc (đặc biệt tại nhánh A), tài xế bắt buộc tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Tại nút giao Phước An (tốc độ tối đa nhánh rẽ 50 km/h), luồng xe theo hướng từ đầu tuyến về cuối tuyến muốn rời cao tốc sẽ tách vào làn phải, đi theo nhánh A qua khu vực trung chuyển đến vòng xuyến để về cảng Phước An hoặc Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Ở chiều ngược lại, phương tiện tách làn phải, đi theo nhánh D qua khu vực trung chuyển đến vòng xuyến để chọn hướng đi tương ứng. Kế tiếp, tại nút giao QL51, phương tiện rời cao tốc sẽ kết nối thẳng xuống QL51 để tiếp tục hành trình đi Đồng Nai hoặc Vũng Tàu.

Dù thông toàn tuyến, một số điểm kết nối chưa thể phát huy tối đa công năng. Nút giao với Vành đai 3 TP HCM vẫn phải chờ dự án này hoàn thành. Đồng thời, do chưa hoàn tất thủ tục, nút giao Tân Hiệp (thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) không kịp đưa vào khai thác ngày 30/9. Vì vậy, trong giai đoạn này, phương tiện từ hướng Tây Ninh về Đồng Nai bắt buộc phải rẽ xuống QL51, chưa thể kết nối liên thông trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Yêu cầu nghiêm ngặt trên cầu Bình Khánh và Phước Khánh

Hai công trình có tĩnh không lớn (55 m) trên tuyến là cầu Bình Khánh (nằm trong phạm vi từ Km 21+783 đến Km 25+566) và cầu Phước Khánh (từ Km 28+658 đến Km 32+451) có quy định vận hành đặc biệt với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Xuyên suốt chiều dài cầu và đường dẫn, tài xế phải chấp hành hướng dẫn của đơn vị vận hành hoặc Cảnh sát giao thông. Phương tiện tuyệt đối không được dừng, đỗ (kể cả trên làn khẩn cấp trừ khi gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng), không lùi xe, quay đầu, đi bộ, dừng chụp ảnh, check-in hay ngắm cảnh dưới mọi hình thức.

Quy định phân làn trên cầu được siết chặt: Xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc lưu thông trên làn số 2 (sát làn dừng khẩn cấp) và chỉ được chuyển làn khi cần vượt xe khác hoặc khi làn số 2 tạm đóng để sửa chữa. Các phương tiện còn lại (ô tô con, xe bán tải pickup cabin kép, xe tải van dưới 7,5 tấn) được lưu thông trên cả hai làn, nhưng phải nhường đường cho xe xin vượt khi đi ở làn số 1 (sát dải phân cách).

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc tai nạn trên cầu, tài xế phải lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu xe còn khả năng di chuyển, phải đưa ngay vào làn dừng khẩn cấp, đặt biển cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách quy định đối với đường cao tốc và nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ qua số điện thoại cung cấp trên tuyến.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi có cảnh báo gió ngang cấp 7-8, tài xế phải chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h, giữ chắc tay lái, đặc biệt lưu ý đối với xe thùng cao, xe container và xe khách cỡ lớn. Khi gió từ cấp 9 trở lên hoặc có bão lớn, cầu sẽ có lệnh đóng. Toàn bộ phương tiện không được tiếp tục lên cầu, phải tuân thủ điều tiết di chuyển xuống đường tránh hoặc chờ tại trạm dừng nghỉ đến khi thời tiết bảo đảm an toàn.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, quy mô thiết kế 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với vận tốc 100 km/h. Tuyến có điểm đầu tại nút giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Vành đai 3 (Tây Ninh), đi qua phía Nam TP HCM và kết nối vào Quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh ở mức hơn 29.500 tỷ đồng, giảm so với dự toán ban đầu là 31.320 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2014, dự án từng phải tạm ngưng thi công vào năm 2019 ở mức 80% khối lượng do các vướng mắc thủ tục và nguồn vốn, trước khi chính thức được tháo gỡ pháp lý và tái khởi động vào cuối năm 2023.

Trần Trọng