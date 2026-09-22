Hôm nay Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo Đình Bắc

CLB mới lên hạng Đồng Nai đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước CLB Công an Hà Nội trên sân nhà Bình Phước ở vòng 3 V-League 2026/27 vào tối ngày 20/9. Không những vậy, trong trận đấu này, CLB Đồng Nai còn để lại hình ảnh xấu xí.

Trong tình huống ở phút 15, hậu vệ Văn Sơn của Đồng Nai đã có tình huống giật cùi chỏ vào mặt của Đình Bắc. Hành động chơi xấu này khiến Văn Sơn bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cá nhân Đình Bắc cũng nhận thẻ vàng trong tình huống này vì hành vi nổi nóng, khiêu khích đối thủ.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, trong tình huống ở hiệp 2, Đình Bắc có bóng và cố gắng giữ bóng trước sự áp sát của Tấn Sinh. Trung vệ của Đồng Nai không giữ được bình tĩnh khi liên tục đá vào chân của tiền đạo bên phía CLB Công an Hà Nội, khiến Đình Bắc ngã xuống sân.

Sau đó, trọng tài Lê Vũ Linh phạt thẻ vàng cảnh cáo với Tấn Sinh. Mặc dù vậy, nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng khi cho rằng án phạt này quá nhẹ so với tính chất thô bạo của tình huống.

Tuy nhiên, Tấn Sinh sẽ phải đối diện với án phạt nguội từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chiều 21/9, Ban tổ chức V-League đã tổng hợp băng hình, tư liệu hai tình huống của Lê Văn Sơn và Tấn Sinh với Đình Bắc để gửi sang ban kỷ luật của VFF để xử lý thêm.

Một thành viên trong Ủy ban kỷ luật của VFF khẳng định cơ quan này sẽ họp khẩn vào sáng 22/9 để xem xét cụ thể hai tình huống này.

Bình luận về tình huống, cựu Trưởng ban trọng tài VFF, ông Dương Vũ Lâm nói: “Tôi không hình dung nổi vì sao các cầu thủ của đội Đồng Nai lại phạm lỗi theo cách như vậy. Về mặt chuyên môn, đây là những tình huống mà bóng vẫn còn ở khá xa khung thành của đội Đồng Nai, những hậu vệ bên phía đội bóng miền Đông Nam Bộ không nhất thiết phải phạm lỗi nặng như vậy.

Chỉ có thể lý giải rằng Lê Văn Sơn và Huỳnh Tấn Sinh cố tình tấn công ngôi sao hàng đầu của đối phương là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Hành động này giống như một cách “dằn mặt” những cầu thủ trẻ nổi tiếng hơn mình, từ phía những người phạm lỗi vậy đó.

Trong thời gian gần đây, Đình Bắc nổi lên rất nhanh, tỏa sáng ở sân cỏ trong nước lẫn quốc tế. Với tâm lý của một số cầu thủ khác, họ không thích điều này. Chính vì thế, cứ hễ Đình Bắc có bóng là họ lao vào phạm lỗi. Rõ ràng đây là những pha phạm lỗi có chủ đích”.

Ông Dương Vũ Lâm cho rằng các trọng tài phải mạnh tay hơn trong việc xử lý các tình huống thô bạo xảy ra trên sân. Sự mạnh tay của các trọng tài thứ nhất sẽ góp phần bảo vệ đôi chân của các cầu thủ bị phạm lỗi, tiếp theo việc xử lý mạnh tay sẽ góp phần ngăn ngừa bạo lực sân cỏ.

“Với một bộ phận cầu thủ thích chơi thô bạo, họ đừng quên rằng bóng đá ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Ngày trước, cầu thủ phạm lỗi chỉ cần qua được mắt trọng tài là có thể thoát thẻ, thoát luôn các án phạt.

Còn hiện tại, những pha phạm lỗi dù có qua mắt trọng tài nhưng cũng sẽ bị VAR soi kỹ lại, các kênh truyền thông sẽ liên tục chiếu đi chiếu lại những pha phạm lỗi này. Thế nên, cầu thủ dù không nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trên sân vẫn có khả năng rất cao nhận án phạt bổ sung sau đó”, ông Dương Vũ Lâm nói.