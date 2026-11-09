Hôm nay (9/11), Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em, Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (ngày 7/11). Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng (từ 8h-11h30), Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Thảo luận ở hội trường về 4 nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau thảo luận:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày (từ 14h-17h), Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.