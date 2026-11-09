Hôm nay (9-11), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 4 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phiên họp Quốc hội ngày 7-11. Ảnh: TRỌNG HẢI

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.