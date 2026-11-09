Hôm nay (9/11), Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về ngân sách nhà nước năm 2027

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Viết Chung

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại hội trường về 4 nội dung quan trọng, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm, nêu ý kiến.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Sau nội dung về ngân sách, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra xem xét, thảo luận và biểu quyết, chương trình làm việc tập trung vào những quyết sách lớn về tài chính - ngân sách, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.