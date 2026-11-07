Hôm nay (7-11), bắt đầu bình chọn 'Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất' năm 2026

Ban Tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa thông báo thể lệ và hướng dẫn cộng đồng bình chọn các Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất.

Việc bình chọn được triển khai đồng thời trên ba nền tảng, gồm cổng bình chọn trực tuyến của Ban Tổ chức, Facebook và TikTok. Thời gian bình chọn kéo dài từ ngày 7-11 đến hết ngày 20-11-2026.

Làng ven biển Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) là một điểm đến trong danh sách bình chọn. Ảnh: Trần Mai.

Cụ thể, trên cổng bình chọn trực tuyến, người tham gia lựa chọn điểm đến yêu thích, đăng nhập bằng tài khoản Gmail, xác thực mã OTP và nhấn xác nhận "bình chọn" theo hướng dẫn.

Trên Facebook, người tham gia nhấn nút Like tại bài đăng chính thức giới thiệu điểm đến dự thi. Trên TikTok, người tham gia nhấn nút Tim tại video chính thức giới thiệu điểm đến tương ứng.

Kết quả bình chọn của mỗi điểm đến được tính bằng tổng số lượt bình chọn hợp lệ trên cả ba nền tảng, gồm lượt Like trên Facebook, lượt Tim trên TikTok và lượt bình chọn trên cổng trực tuyến của Ban Tổ chức.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, nhằm biểu dương những mô hình du lịch nông thôn gắn với bản sắc văn hóa, sản phẩm hấp dẫn và định hướng phát triển xanh, bền vững.

Thông qua đánh giá và bình chọn, những cách làm hiệu quả sẽ được nhận diện, giới thiệu rộng rãi, từ đó khuyến khích các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng về nông nghiệp, làng nghề, cảnh quan, môi trường sinh thái và văn hóa truyền thống.

Hội thi năm 2026 có hai hạng mục giải thưởng. Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất - Viet Nam’s Best Rural Tourism Destination” được trao cho 5 điểm đến do Ban Giám khảo đánh giá, lựa chọn theo Thể lệ Hội thi.

Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn - Vietnam’s People’s Choice Rural Tourism Destination” được trao cho 3 điểm đến nhận được số lượt bình chọn cao nhất. Các điểm đến đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, biểu trưng Hội thi và tiền thưởng theo quy định hiện hành.