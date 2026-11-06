Hôm nay (6/11), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và 3 dự án luật quan trọng khác

Quang cảnh phiên làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, trước khi tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, từ 7h30-8h15, các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026). Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Ngay sau đó, từ 8h15-9h30, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9h45-11h30, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, từ 14h-15h30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp sau đó, từ 15h45-17h, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.