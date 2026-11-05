Hôm nay (5/11), trình Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Quang cảnh phiên làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/11. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Đại diện cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Tiếp sau, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau nội dung nêu trên, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.