Hôm nay (5/11) Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 5/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua việc bổ sung này.

Sau đó, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035. Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiều cùng ngày

Thời gian còn lại của phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận về 2 dự án: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo chương trình, chiều 5/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Việc xây dựng dự án Luật là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế tài chính - ngân sách, nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công và tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công.

Dự thảo Luật được xây dựng trên kết cấu, bố cục của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; các nội dung của Luật Đầu tư công được giản lược, lồng ghép và đưa vào các chương, điều, khoản tương ứng; nội dung đặc thù về chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công được quy định tại chương riêng; các nội dung mang tính kỹ thuật được giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về các nội dung sửa đổi, hoàn thiện, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về: áp dụng pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; các khái niệm về chi đầu tư phát triển, dự phòng ngân sách, kết dư ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công; các quy định về nguồn thu của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; sử dụng bội chi ngân sách địa phương cho đầu tư; quy định về sử dụng dự phòng cho các dự án ngoài danh mục và mức chi đầu tư công 5 năm; xây dựng Chương riêng về kế hoạch tài chính 5 năm, trong đó tích hợp nội dung kế hoạch đầu tư công 5 năm thành danh mục, mức chi đầu tư công 5 năm, lồng ghép trong kế hoạch tài chính 5 năm, gắn đầu tư công với khả năng cân đối nguồn lực, quản lý rủi ro tài khóa và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là tích hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm vào dự toán chi đầu tư công hằng năm để thống nhất quản lý từ khâu lập, phân bổ, giao, chấp hành, quyết toán, công khai và giám sát ngân sách nhà nước; quy định cụ thể đối tượng chi đầu tư phát triển, làm rõ đối tượng chi đầu tư công và đối tượng chi đầu tư phát triển khác...

Về nội dung bổ sung mới, dự thảo Luật bổ sung một số khái niệm về kế hoạch tài chính 5 năm, nhiệm vụ đầu tư công, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; bổ sung quy định về đánh giá hiệu quả đầu tư công; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về Quy chế thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.../.