Hôm nay 5-10: Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, đồng thời huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ đề ra.

Kết quả riêng trong ngày 5-10, tại Khu B, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, lũy kế từ 23-6-2026 đến hết ngày 5-10-2026, các lực lượng đã quy tập được tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 307 bộ hài cốt kèm theo di vật; 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tích cực triển khai, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Được biết, Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức vào ngày 14-10. Các hài cốt liệt sĩ sẽ được di quách từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).