Hôm nay (4/11), Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay (4/11), Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm: Dự án Luật An ninh dữ liệu; dự án Luật Định danh và xác thực điện tử và dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hom-nay-4-11-quoc-hoi-thao-luan-ve-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-chu-tri-soan-thao-10355014.html