Hôm nay (4/11), Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội ngày 4/11. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, từ 8h-9h30, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp sau đó, từ 9h45-11h30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc (từ 14h-17h) để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.