Hôm nay (4/11), Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay (4/11), Quốc hội khóa XVI tiến hành thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm: dự án Luật An ninh dữ liệu; dự án Luật Định danh và xác thực điện tử và dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Theo đó, buổi sáng, từ 8h-9h30, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu.
Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp sau đó, từ 9h45-11h30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.
Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc (từ 14h-17h) để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/hom-nay-4-11-quoc-hoi-thao-luan-ve-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-chu-tri-soan-thao-209516.html