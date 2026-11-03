Hôm nay (3/11), Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội ngày 2/11. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, từ 8h – 9h30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, từ 9h – 11h30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, từ 14h – 15h30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp sau đó, từ 15h45 – 17h, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.