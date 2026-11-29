Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam bộ và phía Bắc miền Đông Nam bộ. Riêng TPHCM, lượng mưa có khả năng giảm so với ngày 28-11.

Mưa lớn gây ngập trên đường Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội (TPHCM) chiều và tối 28-11. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Trong ngày 30-11 và 1-12, rãnh áp thấp xích đạo sẽ suy yếu, mưa giảm trên toàn khu vực Nam bộ. Mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện trên phạm vi hẹp.

Từ ngày 2 đến 6-12, rãnh áp thấp xích đạo có khả năng hoạt động trở lại, khiến mưa ở Nam bộ tăng trở lại nhưng mức độ nhẹ. Mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Còn theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 28-11 và sáng sớm 29-11, nhiều nơi ở miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn. Lượng mưa tại trạm Trà Kót (TP Đà Nẵng) 104mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 115,6mm và Đập Tràn (Đắk Lắk) 187,2mm.

Trung tâm dự báo, từ sáng sớm 29-11 đến sáng 30-11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm. TP Huế có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ trưa và chiều mai, mưa lớn tại các khu vực nêu trên có thể giảm dần.

Ở các khu vực khác, ngày và đêm 29-11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 30-11 đến ngày 8-12 có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh đến khoảng ngày 1 và 2-12 rồi ấm dần.

Riêng với Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định khoảng ngày 2 và 3-12 có khả năng có mưa rào, có nơi có dông, tập trung vào chiều và đêm.