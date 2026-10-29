Hôm nay 29-10: Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp tiếp tục xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 29-10 và sáng 30-10), dự kiến xem xét 47 tờ trình. Trong đó, nội dung trọng tâm là xem xét, thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. HĐND TPHCM cũng xem xét các quy định về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh và vay vốn từ các tổ chức tài chính trong nước nhằm huy động nguồn lực triển khai các dự án đầu tư của thành phố.

Cùng với đó là các quy định về danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo Điều 39 Luật Phát triển đô thị; khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố.

Kỳ họp cũng xem xét cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; quy định về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Ngoài ra, HĐND TPHCM dự kiến xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương; dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Bà Tàng; đồng thời xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn.