Hôm nay 28-9, cận ngày lễ an táng, lực lượng tìm thấy thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Hôm nay, 28-9-2026, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục làm việc, xử lý hơn 300m³ đất

Hôm nay, 28-9-2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả tại rãnh 2 Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Với kết quả đã tìm thấy thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số lên 633 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23-6-2026 đến hết hôm nay, 28-9-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 633 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Dù thời tiết miền Nam đang vào mùa mưa, nhưng các lực lượng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vẫn làm việc một cách cẩn thận, với tất cả tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và ý thức nhiệm vụ thiêng liêng của mình.

Dự kiến đầu tháng 10-2026 này, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian vừa qua.