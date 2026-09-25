Hôm nay (25/9), tỷ giá trung tâm nhích tăng
Sáng 25/9, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tăng trở lại, trong khi giá USD tại Vietcombank và BIDV đồng loạt giảm so với phiên trước.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.641 VND/USD, tăng 6 đồng so với ngày 24/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.923 VND/USD và 24.359 VND/USD.
Trong khi đó tại Vietcombank và BIDV, giá USD được niêm yết ở mức 25.800 VND/USD mua vào và 26.180 VND/USD bán ra, cùng giảm 20 đồng so với hôm qua.
Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.811 VND/NDT, giảm 4 đồng; giá bán ra ở mức 3.933 VND/NDT, cũng giảm 4 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng giảm 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch xuống còn 3.797 - 3.942 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hom-nay-259-ty-gia-trung-tam-nhich-tang-post1388640.html