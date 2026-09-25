Hôm nay (25/9), tỷ giá trung tâm nhích tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm nhích tăng. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.641 VND/USD, tăng 6 đồng so với ngày 24/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.923 VND/USD và 24.359 VND/USD.

Trong khi đó tại Vietcombank và BIDV, giá USD được niêm yết ở mức 25.800 VND/USD mua vào và 26.180 VND/USD bán ra, cùng giảm 20 đồng so với hôm qua.

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.811 VND/NDT, giảm 4 đồng; giá bán ra ở mức 3.933 VND/NDT, cũng giảm 4 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng giảm 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch xuống còn 3.797 - 3.942 VND/NDT (mua vào - bán ra).