Hôm nay (24-10), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Phiên họp Quốc hội ngày 23-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.