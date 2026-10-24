Hôm nay (24-10), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa
Ngày 24-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về các luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, văn hóa.
Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).
Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/hom-nay-24-10-quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-1061794