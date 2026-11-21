Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết.

Trong đó có các dự thảo luật, nghị quyết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội…

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ…

Quang cảnh phiên làm việc ngày 20-11 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 5 dự thảo luật, nghị quyết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Từ 15 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc (truyền hình, phát thanh trực tiếp) biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.