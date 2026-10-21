Hôm nay 21-10: Phát hiện thêm thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 21-10, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển, di dời hơn 620m³ đất để mở rộng diện tích tìm kiếm.

Tính đến hết ngày 21-10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật.

Như vậy, tính từ ngày 15-10 đến 21-10 (đợt 2), toàn đội đã quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 17 bộ có di vật đi kèm. Trước đó, ở đợt 1, 731 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Tổng cộng từ ngày 23-6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện và quy tập 800 hài cốt liệt sĩ (324 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Cụ thể gồm 767 hài cốt phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở Khu A, 6 vị trí ở Khu B).

Hiện tại, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chuyên trách tiếp tục triển khai.