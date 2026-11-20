Quang cảnh phiên làm việc đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (ngày 13/11). Ảnh: Quốc hội

Đợt 2 của Kỳ họp thứ 2 kéo dài trong 2 ngày, ngày 20 và 21/11. Chiều 21/11, sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, Quốc hội sẽ tiến hành bế mạc kỳ họp.

Theo chương trình, buổi sáng hôm nay (20/11), Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi)

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật, nghị quyết, gồm:

Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tiếp sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.