Hôm nay (2/11), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)

Quang cảnh phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, từ 8h-10h15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10h15-11h30, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, từ 14h-15h30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đến, từ 15h45-17h, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.