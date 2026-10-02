Trong ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Từ hôm nay (2/10) Bắc Bộ và Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh minh họa

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Dự báo xa hơn, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 10 và 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn. Sang tháng 12, nhiệt độ trung bình tại các khu vực cao hơn 0,5-1,5 độ C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực được dự báo cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn. Từ tháng 2/2027, Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm; khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kèm độ ẩm không khí thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng có nguy cơ mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trước đó, ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C, như Mai Châu (Phú Thọ) 37,4 độ C, Láng (Hà Nội) 38,4 độ C, Hải Dương (Hải Phòng) 37,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,4 độ C và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,8 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.