Hôm nay (19-10), Quốc hội thảo luận về 5 dự án luật lĩnh vực tư pháp
Ngày 19-10, Quốc hội thảo luận về 5 dự án luật trong lĩnh vực tư pháp.
Cụ thể, sáng 19-10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật trên.
Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/hom-nay-19-10-quoc-hoi-thao-luan-ve-5-du-an-luat-linh-vuc-tu-phap-1061121