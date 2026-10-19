Hôm nay (19-10), Quốc hội thảo luận về 5 dự án luật lĩnh vực tư pháp

Cụ thể, sáng 19-10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật trên.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).