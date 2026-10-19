Hôm nay (19/10), những địa phương nào đón mưa dông kèm lốc, sét?

Theo thông tin dự báo thời tiết, đêm 18/10 và rạng sáng 19/10, nhiều khu vực ở miền Đông Nam Bộ, Khánh Hòa cùng phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa rào, dông rải rác, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn.

Số liệu quan trắc từ 19h ngày 18/10 đến 3h ngày 19/10 cho thấy, một số điểm có lượng mưa vượt 50 mm. Trong đó, trạm Tân Thắng (Lâm Đồng) ghi nhận 65,5 mm, trạm Hồ Am Chúa - đập đầu mối (Khánh Hòa) đạt 59,6 mm và trạm Chi cục Thủy lợi (Gia Lai) ghi nhận 53,4 mm.

Dự báo trong ngày 19/10, tình trạng mưa dông tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương. Từ sáng sớm đến chiều tối, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to với lượng trên 60 mm.

Mưa dông kèm lốc, sét có thể xuất hiện ở nhiều tỉnh trong ngày 19/10. Ảnh minh họa

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông rải rác được dự báo xuất hiện trong cả ngày và đêm 19/10, lượng mưa phổ biến 10-30 mm. Cục bộ, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa trên 80 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết này có thể gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, mưa lớn trong thời gian ngắn tại một số khu vực có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh khi có mưa dông mạnh và hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.