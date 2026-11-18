Theo báo cáo mới nhất của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 18-11, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển và xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Kết quả riêng trong ngày 18-11, đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ

Lũy kế đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 9-11), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, tìm kiếm và quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 71 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 9-11-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.037 hài cốt liệt sĩ (378 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.004 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao để kịp tiến độ cho việc chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đợt 2 trong tháng 11-2026.