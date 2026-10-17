Hôm nay 17-10, khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp chia thành 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 17-10 đến hết ngày 14-11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21-11. Trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 6 ngày thứ bảy và 1 ngày chủ nhật.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các nội dung dự kiến chất vấn các thành viên Chính phủ, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, cơ quan chức năng đã tổng hợp và đề xuất 6 lĩnh vực, bao gồm y tế; nông nghiệp - môi trường; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; tài chính; nội vụ... Ngoài ra, còn có các vấn đề đan xen liên quan đến nhiều bộ, ngành được dư luận quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá nhà đất và quản lý nhà đất.

Sau khi phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, danh sách sẽ được trình các đại biểu Quốc hội quyết định lựa chọn 2 lĩnh vực để chất vấn. Quốc hội sẽ chọn 2 Bộ trưởng chủ trì tương ứng với 2 lĩnh vực và có thể mời các thành viên Chính phủ liên quan cùng tham gia giải trình các vấn đề liên ngành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 1 ngày, dự kiến vào ngày 12-11.