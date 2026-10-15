Hôm nay (16/10) diễn ra Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026

Chiều 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu, khách mời và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, phát trực tuyến trên nền tảng VTVGo.

Chiều 16/10, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Tại kỳ xét chọn lần thứ 10, Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026. Các sản phẩm được công nhận thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ.

Đáng chú ý, kỳ xét chọn năm 2026 được triển khai theo hệ thống tiêu chí mới, tiếp tục lấy ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” làm nền tảng. Trong đó, nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm đánh giá, thể hiện yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, việc nâng yêu cầu về đổi mới sáng tạo gắn với các nội dung như nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, Chương trình không chỉ lựa chọn những sản phẩm có chất lượng và uy tín mà còn hướng tới thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Sau 23 năm triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện. Chương trình hướng tới xây dựng, phát triển Thương hiệu quốc gia thông qua những thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín hàng hóa, dịch vụ Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu.

Kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận. Các sản phẩm trải rộng trên nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2003 và là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì.