Hôm nay (13/11), Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc ngày 11/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, Quốc hội tiến hành các nội dung:

Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Thảo luận tại Hội trường về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi);

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành các nội dung:

Biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh;

Thảo luận tại Hội trường về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ;

Thảo luận tại Tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật giao dịch hàng hóa phái sinh.