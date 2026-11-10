Hôm nay (10/11), Quốc hội thảo luận về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quang cảnh phiên làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (ngày 9/11). Ảnh: Quốc hội

Theo đó, buổi sáng, từ 8h-10h15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10h15-11h30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, từ 14h-16h15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dụng:

Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, từ 16h15-17h15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.