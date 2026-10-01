Hôm nay 1-10, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực: Bệ phóng để thành phố phát triển

LTS: Từ ngày 1-10, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, tạo khung pháp lý mới cho sự phát triển của TPHCM với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Cùng với cơ hội là yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức thực hiện, sự chủ động của các sở, ngành, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Hiệu quả thực thi luật sẽ được đo bằng khả năng chuyển các cơ chế, chính sách thành kết quả phát triển cụ thể.

Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phân tích những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Luật Phát triển đô thị, các vấn đề dân sinh cần tập trung giải quyết và yêu cầu gắn thẩm quyền với trách nhiệm, lấy kết quả làm thước đo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

* PHÓNG VIÊN: Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10. Đến nay, HĐND TPHCM đã thông qua 25 nghị quyết cụ thể hóa luật. Xin đồng chí cho biết thành phố sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ gì để các cơ chế, chính sách mới sớm phát huy hiệu quả?

- Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG: Vừa qua, HĐND TPHCM đã ban hành 25 nghị quyết và UBND TPHCM dự kiến sẽ ban hành 22 quyết định, tạo khung pháp lý hoàn chỉnh để tổ chức thực hiện tốt nhất Luật Phát triển đô thị.

Yêu cầu đặt ra là mỗi nghị quyết, quyết định phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và có thước đo cụ thể, rõ kết quả đầu ra. Các sở, ngành và địa phương phải chủ động thực hiện phần việc thuộc thẩm quyền, không chờ đến khi phát sinh vướng mắc mới xử lý.

Trong quá trình thực hiện, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thành phố nếu vượt thẩm quyền. Mục tiêu là tạo ra những bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý hạ tầng, tài nguyên; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển không gian ngầm, TOD; quy hoạch kiến trúc; y tế, giáo dục; lĩnh vực đầu tư,...

* Điểm nghẽn nào đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân mà thành phố muốn ưu tiên tháo gỡ trước?

- Thành phố ưu tiên tháo gỡ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án hạ tầng cấp bách. Quá trình thực hiện phải công khai, đúng đối tượng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời quan tâm nơi ở mới và sinh kế của người dân khi bị thu hồi đất.

Cùng với việc tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, các chính sách về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đã được HĐND thành phố thông qua nhằm xây dựng cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sớm hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái hoàn thiện để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố.

Đồng thời, các chính sách về y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được xác định nhằm triển khai đúng đối tượng, đúng thời hạn để người dân trực tiếp thụ hưởng.

Mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương phải xác định vấn đề cấp thiết, nhóm đối tượng chịu tác động, cách thức thực hiện và thời hạn hoàn thành. Khi sử dụng một cơ chế mới, phải trả lời được điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ và người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi gì.

Luật Phát triển đô thị đang trao cho TPHCM cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Vì vậy thành phố khẩn trương triển khai thi hành luật, đưa luật vào cuộc sống để kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn, tạo bệ phóng cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

* Đồng chí vừa nói mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm và sản phẩm đầu ra. Khi thực hiện phân cấp, giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn, thành phố sẽ gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công việc như thế nào?

- Khi thực hiện phân cấp, giao nhiệm vụ, quyền hạn, thành phố xác định phải gắn với mục tiêu, thời hạn và yêu cầu về kết quả. Người đứng đầu phải xác định rõ đơn vị mình được giao những nhiệm vụ gì, phải hoàn thành sản phẩm nào và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện trong phạm vi được giao. Việc đánh giá phải dựa trên kết quả thực tế.

Nhiệm vụ được giao phải được lượng hóa phù hợp với chức trách, vị trí công tác để có thể theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng và xác định trách nhiệm. Kết quả thực hiện được phản ánh trong đánh giá KPI.

Đối với những nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì phải chủ động đề xuất phương án phân công thực hiện và làm rõ phần việc của từng bên. Không thể lấy việc chờ ý kiến phối hợp làm lý do kéo dài công việc. Khi đã được giao nhiệm vụ và có đủ điều kiện thực hiện, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thuộc phạm vi mình phụ trách.

Thành phố sẽ tăng cường theo dõi tiến độ, số hóa việc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời cảnh báo những công việc có nguy cơ quá hạn. Kết quả thực hiện là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Để Luật Phát triển đô thị sớm đi vào cuộc sống, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức là phải tập trung nỗ lực, nâng cao trách nhiệm, phát huy cao nhất vai trò chủ thể, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, kết nối sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động tìm tòi, đổi mới tư duy, có quyết tâm đột phá, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, dám chịu trách nhiệm với việc mình làm, lĩnh vực mình phụ trách để mỗi nghị quyết, quyết định đạt kết quả tốt nhất trong thực tế.

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Đúng pháp luật, tạo chuyển biến

* Thưa đồng chí, Luật Phát triển đô thị được triển khai với tinh thần khẩn trương nhưng cũng yêu cầu chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Quan điểm của TPHCM như thế nào?

- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, thành phố sẽ phân định rõ nguyên nhân khách quan với những trường hợp chậm trễ do chủ quan, né tránh hoặc việc tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Trường hợp quy định chưa rõ hoặc phát sinh vấn đề mới, cơ quan chuyên môn phải chủ động tham mưu phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Không gian đô thị TPHCM phát triển dọc sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Từ yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, theo đồng chí, sau 3-6 tháng, những kết quả nào sẽ là căn cứ để thành phố đánh giá bước đầu việc triển khai Luật Phát triển đô thị?

- Trong 3-6 tháng đầu, thành phố chưa đặt mục tiêu đánh giá toàn bộ tác động của luật. Trước hết, phải kiểm chứng các cơ chế mới có thực sự vận hành tốt hay không: quy định đã được cụ thể hóa đầy đủ chưa, đầu mối thực hiện đã rõ chưa, thủ tục đã được công khai, số hóa chưa, hồ sơ có được giải quyết đúng hạn không, những vướng mắc liên ngành có được xử lý kịp thời không.

Với quy hoạch, đất đai và hạ tầng, thành phố sẽ nhìn vào những công việc trước đây còn ách tắc nay đã chuyển động: tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được rút ngắn, mặt bằng được bàn giao, hồ sơ dự án được giải quyết nhanh hơn, các cơ chế mới bắt đầu được triển khai trên thực tế.

Với chính sách dân sinh, kết quả phải được thể hiện bằng việc người dân thực sự được thụ hưởng chính sách như thế nào, như số người bệnh thận mạn giai đoạn cuối được hỗ trợ, số người hiến máu tình nguyện được hỗ trợ bảo hiểm y tế và khả năng tăng cường nhân lực y tế về cơ sở.

Một nhóm kết quả khác là chất lượng phục vụ. Người dân và doanh nghiệp phải thấy thủ tục được rút ngắn, thời gian và chi phí thực hiện giảm, phản ánh được tiếp nhận và xử lý kịp thời, thông tin được công khai, minh bạch.

Thành phố sẽ không lấy số lượng văn bản làm thước đo chủ yếu mà quan trọng là xem xét cơ chế mới có vận hành nhịp nhàng, đồng bộ hay không, công việc ách tắc trước đây có chuyển động hay không và người dân, doanh nghiệp có nhận thấy sự thay đổi hay không. Từ kết quả thực tế, những vướng mắc hoặc tác động ngoài dự kiến phải được kịp thời báo cáo, điều chỉnh theo thẩm quyền.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), phường Tân Phước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dấu mốc xây dựng và thi hành Luật Phát triển đô thị 16-4-2026 UBND TPHCM ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt. 8-7-2026 Dự án Luật Đô thị đặc biệt được Chính phủ thống nhất đổi tên thành Luật Phát triển đô thị. 7-8-2026 Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển đô thị. 24-8-2026 Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, với 465/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. 24-8-2026 Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 22-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật. 26-8-2026 Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. 17-9-2026 Thủ tướng ban hành Quyết định 1796/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. 27-8-2026 Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM thông qua nghị quyết quy định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM. 22-9-2026 Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM thông qua 24 nghị quyết triển khai, cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị thuộc các nhóm chính sách: nông nghiệp - môi trường; khoa học - công nghệ; quy hoạch - kiến trúc; xây dựng; y tế; giáo dục; ngân sách. 1-10-2026 Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. Luật Phát triển đô thị bao gồm 5 chương, 66 điều, bao quát trên các lĩnh vực với 7 nhóm chính sách đặc thù, vượt trội thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt. TPHCM vừa là địa phương chủ động đề xuất xây dựng luật, vừa là đối tượng được áp dụng trực tiếp các cơ chế, chính sách dành cho đô thị đặc biệt.