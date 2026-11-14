Hollywood được dự đoán sớm làm phim về cựu CEO Nvidia Jensen Huang

Sau hơn ba thập kỷ chèo lái Nvidia trở thành tập đoàn công nghệ có giá trị hàng đầu thế giới, việc ông Jensen Huang từ chức giữa tâm bão về chuyện đời tư và an ninh quốc gia đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới làm phim Hollywood. Tạp chí The Hollywood Reporter nhận định câu chuyện về sự sụp đổ nhanh chóng của "ngôi sao" giới công nghệ này hội tụ đầy đủ yếu tố của một kịch bản phim giật gân.

Jensen Huang - cựu CEO NVIDIA đang làm là tâm điểm chú ý những ngày gần đây. Ảnh Internet

Theo phân tích của The Hollywood Reporter, bước đi đầu tiên của các hãng phim là tìm kiếm nguồn chất liệu chuyển thể nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư. Dù cuốn tiểu sử đáng chú ý nhất về ông Huang và Nvidia là The Thinking Machine của tác giả Stephen Witt đã được xuất bản vào năm 2025, tác phẩm này lại ra đời trước khi những thông tin gây chấn động gần đây bị phanh phui.

Bên cạnh việc tổng hợp tư liệu, The Hollywood Reporter chỉ ra thách thức lớn nhất đối với các nhà biên kịch là khắc họa chiều sâu tâm lý của nhân vật chính. Phim cần lý giải một cách thuyết phục vì sao một doanh nhân lão luyện, quyền lực bậc nhất giới công nghệ lại dễ dàng sa vào "bẫy tình".

Trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin ông Jensen Huang (63 tuổi) vướng vào cáo buộc có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang – một nữ doanh nhân Trung Quốc bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Bắc Kinh. Vụ việc càng trở nên nhạy cảm khi các cơ quan chức năng Mỹ điều tra nghi vấn lách luật kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, tờ The New York Times còn phanh phui thêm các mối quan hệ ngoài luồng khác của ông với cấp dưới tại Nvidia, bao gồm Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế Kimberly Powell.

Tờ Fast Company thậm chí đã ví vụ việc của cựu CEO Nvidia giống hệt cốt truyện của các bộ phim điệp viên nổi tiếng tại Hollywood. Theo nhiều nhà quan sát giải trí, sự giao thoa giữa cuộc đua trí tuệ nhân tạo của các quốc gia lớn, những góc khuất sau hình tượng tỷ phú giản dị với chiếc áo khoác da quen thuộc, cùng cú trượt dài lịch sử của Nvidia sẽ sớm biến câu chuyện của Jensen Huang trở thành tâm điểm trên màn ảnh rộng hoặc các nền tảng trực tuyến.