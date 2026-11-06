Hokuto Matsumura và Mayu Hotta cùng tạo nên câu chuyện tình yêu thuần khiết

Hokuto Matsumura, thành viên của nhóm nhạc sáu người SixTONES, đã được chọn vào vai chính trong bộ phim To You I Haven't Met Yet, dự kiến ra mắt vào ngày 2/4 năm sau. Bộ phim là bản chuyển thể người thật đóng từ tiểu thuyết cùng tên của Rieko Obayashi (Kawade Shobo Shinsha). Mayu Hotta cũng được chọn vào vai nữ chính. Một hình ảnh quảng cáo và một đoạn trailer ngắn 30 giây đã được phát hành gần đây.

Matsumura vào vai Yosuke, nhân vật chính liên tục trượt kỳ thi luật sư và sống khép kín với công việc bán thời gian, cho đến khi anh bắt đầu công việc bán thời gian giám sát hệ thống "âm thanh thứ cấp" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Đó là một công việc đơn giản: Chỉ 30 phút mỗi ngày, truyền tải một cách máy móc những "cảnh" diễn ra trước một khách hàng khiếm thị kết nối từ xa. Với nguyên tắc "không xâm phạm quyền riêng tư và đóng vai trò là đôi mắt của khách hàng", anh trở thành "đôi mắt" của nữ chính, Nozomi (Hotta), người sống xa xôi ở Hakodate, chia sẻ "thế giới của cô ấy". Dần dần, cảm xúc bắt đầu dâng trào, và họ bị thu hút lẫn nhau. Matsumura thể hiện vai diễn này với sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

Bộ phim do Yamagishi Seita đạo diễn, một nhà làm phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong nước và quốc tế với các bộ phim truyền hình Synanthrope và phim truyền hình gốc ABEMA, MISS KING. Kịch bản do Obayashi viết, người từng tham gia các bộ phim truyền hình như The Me I Don't Know và Ransom is Kidnapping, và là bản chuyển thể từ tiểu thuyết của chính ông.

Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và phong cảnh theo mùa độc đáo của Hakodate, xe điện chạy qua thành phố, hoàng hôn nhuộm đỏ biển cả, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, cũng hiện lên trên màn ảnh như một vẻ đẹp thị giác ngoạn mục. Bộ phim có bối cảnh độc đáo, lay động sâu sắc trái tim người xem, và khắc họa một khoảnh khắc ngây thơ, thuần khiết được chia sẻ giữa hai người chỉ kết nối với nhau bằng giọng nói và ánh mắt.