Hojlund giơ một ngón tay trước khán đài Etihad sau khi ghi bàn cho Napoli.

Rạng sáng 25/11 (giờ Hà Nội), ở lượt trận thứ năm Champions League, Hojlund mất 55 phút để chọc thủng lưới Man City. Nhận đường chuyền của Billy Gilmour, tiền đạo Napoli đẩy bóng qua tầm truy cản của Marc Guehi rồi sút chìm bằng chân trái, đánh bại Gianluigi Donnarumma. Anh quay về phía khán giả chủ nhà, giơ một ngón tay và nhắc họ nhớ anh từng khoác áo đội bóng nào ở Manchester.

“Tôi chỉ trêu một chút thôi. Tôi chẳng có gì chống lại Man City, nhưng MU là đội bóng của tôi”, Hojlund giải thích trên TNT Sports sau trận. Tiền đạo 23 tuổi cho biết cảm giác ghi bàn tại Etihad rất đặc biệt và anh hài lòng với một điểm Napoli giành được.

Tình cảm Hojlund dành cho MU vẫn nguyên vẹn dù hai mùa giải ở Old Trafford kết thúc không như kỳ vọng. Anh gia nhập CLB từ Atalanta năm 2023 với giá 72 triệu bảng, ghi 26 bàn sau 95 lần ra sân và từng trải qua chuỗi 21 trận liên tiếp không ghi bàn. Mùa hè vừa qua, Napoli mua đứt chân sút Đan Mạch với giá 38 triệu bảng sau một mùa mượn anh từ MU.

Bàn của Hojlund mở đầu hiệp hai có bốn lần lưới rung. Ayyoub Bouaddi gỡ hòa cho Man City ở phút 67, trước khi Noa Lang vô-lê đưa Napoli vượt lên lần thứ hai. Đến phút 86, Rayan Cherki dứt điểm từ góc hẹp, ấn định tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.