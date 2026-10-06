Hội Y học Hà Nội cầu nối chuyên gia với bệnh viện nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Trong hai ngày 5-6/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Hội Y học Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, gắn với kỷ niệm 50 năm thành lập Hội.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Nhị Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; Phạm Lê Tuấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân Y.

Đại diện lãnh đạo Hà Nội có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội. Cùng với đó là sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các chuyên gia, thầy thuốc tiêu biểu và đại biểu đại diện cho hơn 32.000 hội viên Thủ đô.

50 năm xây dựng và phát triển, Hội Y học TP Hà Nội hiện có 40 hội thành viên, với 32.655 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 75 hội nghị, hội thảo khoa học, 130 lớp đào tạo y khoa liên tục; 45 đợt truyền thông giáo dục sức khỏe và 156 đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Linh Linh.

Hội cũng tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội đối với các chính sách y tế; triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định đổi mới tổ chức, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia và tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị Hội tăng cường kết nối giữa các chuyên gia với bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực y tế cơ sở và hỗ trợ đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Đồng thời, Hội cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội, đóng góp luận cứ khoa học cho các chính sách y tế của thành phố; hướng mạnh hoạt động về cộng đồng, chú trọng tầm soát, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, gợi mở 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm củng cố đoàn kết, chăm lo thế hệ thầy thuốc tương lai; lấy nghiên cứu khoa học làm động lực nâng cao chuyên môn; làm chủ công nghệ và chuyển đổi số; giữ vững y đức; nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo ông Nguyễn Viết Tiến, một tổ chức Hội mạnh không chỉ được đánh giá bằng số lượng hội viên hay số hội thảo, mà quan trọng nhất là giá trị mang lại cho hội viên, sự phát triển của ngành y và sự hài lòng của người bệnh.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng tại Đại hội. Ảnh: Linh Linh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Y học thành phố Hà Nội khóa VIII gồm 50 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Ban Chấp hành khóa VIII bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí và 5 Phó Chủ tịch Hội gồm: Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Chung, Vũ Cao Cương, Đinh Hồng Phong và Lê Hưng.

Đồng chí Trần Văn Chung được phân công phụ trách, điều hành toàn diện hoạt động của Hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch. Đồng chí Lê Hưng được bầu kiêm Tổng Thư ký Hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Chung khẳng định Ban Chấp hành khóa VIII sẽ giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân được trao bằng khen, giấy khen của UBND thành phố Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội.